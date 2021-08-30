В Ростовской области зафиксировали 479 новых случаев заражения коронавирусом

Постепенное снижение числа инфицированных коронавирусом фиксируют в Ростовской области. О данных за минувшие сутки сообщили в правительстве донского региона.По данным на 1 сентября, опасный вирус в регионе подхватили 479 человек. Большинство заболевших - снова среди людей от 18 до 45 лет - 38,1%. Еще 27,3% – зараженные от 46 до 65 лет; 15,2% – пенсионеры от 66 до 79 лет; 4,0% – старше 80 лет. По-прежнему большой процент инфицирования среди детей - 15,4% из общего числа новых заболевших.Несмотря на достаточно высокие показатели, регион постепенно снижает уровень заболеваемости. По словам главного санитарного врача Ростовской области, пик третьей волны коронавирусной инфекции пройден, и донской регион находится на плато. Несмотря на положительную динамику, ситуация остается напряженной.