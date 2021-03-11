В Ростовской области медики выявили 246 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства на 13 марта.По состоянию за минувшие сутки общее число заболевших коронавирусом достигло 76 486 пациентов. Из этого числа больше 80% уже победили заболевание, но еще несколько тысяч дончан продолжают сражаться с вирусом. К сожалению, есть и потери. В регионе 3 307 человек так и не смогли победить инфекцию.Из 246 новых инфицированных большинство новых заболевших - 41,1% - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Также опасный вирус подхватили 30,9% пациентов от 18 до 45 лет, 15,4% - дончане от 66 до 79 лет, 6,1% - старше 80 лет, 6,5% - дети.Несмотря на рост числа заболевших, власти региона называют эпидемиологическую обстановку в регионе стабильной. С 9 марта губернатор подписал постановление, согласно которому в регионе возобновляются плановая медицинская помощь, а также курсовое лечение в медучреждениях.