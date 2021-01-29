В Ростовской области зафиксировано 372 новых случая заражения коронавирусом

В Ростовской области выявили 372 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.За сутки, с 31 января на 1 февраля, общее число заболевших увеличилось на 372 случая и нарастающим итогом достигло 64067 инфицированных за все время пандемии.Большинство новых зараженных - люди от 46 до 65 лет. Это 38,2%. Немногим меньше, 301%, это пациенты от 18 до 45 лет. Не щадит инфекция и пожилых людей. Среди новых заболевших - 22,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,9% - пенсионеры старше 80 лет. Также 3% из общего числа новых зараженных за сутки инфекцию подхватили дети.Кроме того, за сутки опасный вирус унес жизни 15 дончан.Борьба с новым коронавирусом в Ростовской области продолжается. Несмотря на ежедневный прирост общего числа заболевших, власти региона постепенно снимают действующие ограничения. Так, с 1 февраля в области разрешена работа театральных касс, а общепиту разрешили работу до полуночи.