В Ростовской области коронавирус подтвердился у 273 человек

В Ростовской области - 273 подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией. О новых инфицированных на Дону сообщили в региональном правительстве.На утро 5 марта за все время пандемии в области зарегистрировано 74 418 случаев заболевания коронавирусом. Из этого числа 273 - за последние сутки. Большинство новых зараженных - люди от 46 до 65 лет. Они составляют 37% от общего числа новых заболевших. Еще 30% - зараженные от 18 до 45 лет, 20,5% - пенсионеры от 66 до 79 лет, 7,4% - пациенты старше 80 лет, 5,1% - дети.Помимо увеличения числа заболевших, выросло и количество смертей от вируса. За минувшие сутки в регистре умерших прибавилось 18 человек. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.Несмотря на ежедневный прирост числа заболевших и умерших, губернатор называет эпидситуацию в регионе стабильной и готовится к принятию новых мер по снятию ограничений.