В Ростовской области задержали экс-замглавы администрации Семикаракорского района
На Дону задержали бывшего заместителя главы администрации Семикаракорского района. Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на собственный источник, речь идет о начальнике отдела имущественных отношений Михаиле Стерлеве. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. В его отношении возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, Михаил Стерлев, в 2011 году сдал в аренду местному жителю один гектар земли в центре Семикаракорска, а после этого - в субаренду другим людям. Последние оформили право собственности. Это нанесло администрации Семикаракорского района ущерб в размере семи миллионов рублей.
Ранее в суд передано дело в отношении первого замглавы администрации Семикаракорского района Михаила Аниканова. Чиновника задержали 25 декабря по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу.