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Замглавы администрации Семикаракорского района отправили в СИЗО

Замглавы администрации Семикаракорского района отправили в СИЗО
В Ростовской области суд избрал меру пресечения заместителю главы администрации Семикаракорского района. Заседание по делу Михаила Аниканова прошло 30 декабря.

По данным пресс-службы Семикаракорского районного суда, Михаила Аниканова заключили под стражу. Пока сроки его заключения в изоляторе не сообщаются.

Напомним, чиновника задержали 25 декабря по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу. По версии следствия, он хотел присвоить земельный участок, поэтому совершал махинации с документами.

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