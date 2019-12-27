Замглавы администрации Семикаракорского района отправили в СИЗО



В Ростовской области суд избрал меру пресечения заместителю главы администрации Семикаракорского района. Заседание по делу Михаила Аниканова прошло 30 декабря.



По данным пресс-службы Семикаракорского районного суда, Михаила Аниканова заключили под стражу. Пока сроки его заключения в изоляторе не сообщаются.



Напомним, чиновника задержали 25 декабря по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу. По версии следствия, он хотел присвоить земельный участок, поэтому совершал махинации с документами.