В отношении заместителя главы администрации Семикаракорского района возбуждено уголовное дело



Заместитель главы администрации Семикаракорского района попал под уголовное преследование. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.



Михаил Аниканов подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу. По версии следствия, действуя по предварительному сговору со своей супругой, он совершил мошенничество, чтобы завладеть участком площадью около 12 соток.

- Используя свое служебное положение, замглавы района склонил главу сельского поселения, где находился земельный участок, к выдаче фиктивной выписки из похозяйственной книги, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.



Кроме того, в отношении супруги Аниканова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а в отношении главы сельского поселения – по статье «Служебный подлог».



Добавим, что сегодня в администрации Семикаракорского района прошли обыски.