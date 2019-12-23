Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В администрации Семикаракорского района Ростовской области прошли обыски

В администрации Семикаракорского района Ростовской области прошли обыски
Обыски прошли в администрации Семикаракорского района Ростовской области. Сотрудники ФСБ нагрянули в здание утром 25 декабря.

Известно, что проверку провели сразу в нескольких кабинетах. По информации собственного источника Rostov.ru, обыски связаны с деятельностью первого заместителя главы районной администрации Михаила Аниканова. Чиновник занимается вопросами муниципального хозяйства.

Сотрудники службы безопасности изъяли документы для детальной проверки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.