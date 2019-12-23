В администрации Семикаракорского района Ростовской области прошли обыски
Обыски прошли в администрации Семикаракорского района Ростовской области. Сотрудники ФСБ нагрянули в здание утром 25 декабря.
Известно, что проверку провели сразу в нескольких кабинетах. По информации собственного источника Rostov.ru, обыски связаны с деятельностью первого заместителя главы районной администрации Михаила Аниканова. Чиновник занимается вопросами муниципального хозяйства.
Сотрудники службы безопасности изъяли документы для детальной проверки.