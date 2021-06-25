В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 52 человека

В Ростовской области с каждым днем регистрируют все меньше случаев выздоровления от COVID-19. Если в начале июня отрицательные результаты тестов ежедневно получали около 300 человек, то теперь - едва больше 50 человек. За сутки с 28 по 29 июня медики вылечили 52 жителей региона. Всего за период пандемии опасную болезнь побороли 90 058 человек.Число новых инфицированных, напротив, стремительно растет. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 221 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 99 084 человека.Большинство из них уже выздоровели. Сейчас стационарное лечение получают 1 510 пациентов. Среди них 141 подключен к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За период пандемии инфекция забрала жизни 4 660 человек. По информации областного правительства, один из них - 58-летний мужчина, - скончался за минувшие сутки.