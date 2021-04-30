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От коронавируса выздоровели 198 жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели 198 жителей Ростовской области
На Дону снизилось ежедневное число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 3 по 4 мая опасный вирус побороли 198 человек.

При этом снижается и прирост заболевших. За последние 24 часа инфекцию подхватило рекордно низкое число дончан - 220. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 88 862 человек. Из них 79 526 пациентов уже выздоровели от COVID-19.

В стационарах получают лечение 1 774 человека, среди которых 182 подключены к аппаратам ИВЛ. Последние не могут самостоятельно дышать. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, инфекция забрала жизни 4 093 дончан.

Фото: Regnum.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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