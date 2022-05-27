В Ростовской области за сутки от коронавируса скончался 67-летний мужчина

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В донском регионе от коронавируса скончался еще один человек. О данных за последние сутки рассказали в правительстве Ростовской области.В регистр умерших, по данным на 30 мая, внесли еще одного мужчину возрастом 67 лет. Умерший от опасного вируса страдал хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ.Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 10 930 человек. Среди них большинство - пожилые люди, страдающие сопутствующими болезнями, хотя есть и дети возрастом 12 лет.