Шесть человек стали жертвами коронавируса за последние сутки в Ростовской области

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 10 сентября, все умершие - люди пенсионного возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями. Это 69-летний пациент с гипертонической болезнью, длительным онкопроцессом и нарушением обмена веществ; 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 59-летняя пациентка с гипертонической болезнью с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, онкогематологическим процессом; 70-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим заболеванием легких и нарушением обмена веществ; 66-летний заболевший с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкопроцессом, а также 65-летний заболевший с гипертонической болезнью с осложнениями, нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью. Общее число заболевших за все время пандемии насчитывает 389 человек.Растет и количество зараженных коронавирусом в регионе. За последние сутки положительные тесты получили 155 дончан, из этого числа 83 человека - ростовчане. Они были заражены контактным способом или привезли инфекцию из другого региона.Стоит отметить, что в последнее время наблюдается динамика роста зараженных опасным вирусом. Специалисты связывают этот рост с несоблюдением людьми мер защиты.