В Ростовской области число жертв коронавируса превысило 1 200 человек

В Ростовской области продолжают регистрировать смертельные случаи от коронавирусной инфекции. Новые данные сообщает региональное правительство.По состоянию на 23 ноября по результатам патологоанатомического вскрытия еще 19 человек с COVID-19 стали жертвами опасного вируса. Это 11 женщин (59, 66, две - 69 лет, две - 71 года, 73, 80, 82, 84 и 89 лет) и восемь мужчин (48, 57, 60, 63, 64, 68, 75 и 77 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии коронавируса в области скончались 1 203 человека.Жертвами вируса становятся, как правило, люди преклонного возраста с сопутствующими заболеваниями. Однако есть в реестре умерших и дети. В самом начале пандемии в регионе умер 12-летний ребенок с хроническим заболеванием нервной системы. Сопутствующие заболевания способствуют тяжелому течению заболевания и, к сожалению, становятся причиной кончины.Не становится меньше и общее количество зараженных. По данным за последние сутки, число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в донском регионе на 310 и нарастающим итогом за все время пандемии достигло 37 769.Несмотря на рост заболевших и умерших, власти не спешат возвращать ограничения. По их словам, ситуация в регионе находится под контролем.