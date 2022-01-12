В Ростовской области за 24 часа COVID-19 унес жизни еще 11 человек

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В Ростовской области продолжает бушевать пандемия. За минувшие сутки с последствиями коронавирусной инфекции не смогли справиться 11 человек. О новых умерших сообщили в правительстве донского региона.Среди погибших - семь женщин и четверо мужчин возрастом от 51 года до 80 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, среди которых - ожирение, сахарный диабет и другие. Коронавирус, попадая в организм, вызывает обострение этих болезней, что и приводит к смерти.Отметим, что количество заболевших в Ростовской области резко возросло. За минувшие сутки выявили 422 случая. За весь период пандемии зарегистрировано более 198 тысяч положительных тестов на ковид. Скончались от последствий опасного вируса 9 864 человека, среди них есть дети.