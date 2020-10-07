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В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 265 человек

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 265 человек
В Ростовской области число заболевших коронавирусом снова бьет рекорды. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 9 октября, в донском регионе COVID-19 обнаружили у 24083, среди которых 265 заразились за последние сутки. За неделю ежедневный прирост заболевших коронавирусом увеличился на 56 человек.

Количество смертей от опасной инфекции также продолжает расти: за минувшие сутки от вируса скончались девять человек. Всего жертвами пандемии стали 568 жителей Ростовской области.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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