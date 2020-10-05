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В Ростовской области число заболевших COVID-19 увеличилось на 255 человек

В Ростовской области число заболевших COVID-19 увеличилось на 255 человек
В донском регионе еще 255 человек заболели опасной инфекцией. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 7 октября за период пандемии коронавирусом заразились 23 557 дончан, из которых 255 - за минувшие сутки. Количество новых заболевших каждый день бьет предыдущие рекорды.

За прошедшие сутки зарегистрировали восемь случаев смертей от COVID-19. Всего в Ростовской области жертвами вируса стали 559 человек.

В течение последнего месяца специалисты ежедневно регистрируют сотни новых зараженных в донском регионе. Коечный фонд заполнен практически на 100%. В связи с этим ростовский губернатор ранее заявил, что не исключает возможного возвращения к режиму ограничений.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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