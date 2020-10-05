В Ростовской области число заболевших COVID-19 увеличилось на 255 человек
В донском регионе еще 255 человек заболели опасной инфекцией. Об этом сообщило региональное правительство.
По состоянию на 7 октября за период пандемии коронавирусом заразились 23 557 дончан, из которых 255 - за минувшие сутки. Количество новых заболевших каждый день бьет предыдущие рекорды.
За прошедшие сутки зарегистрировали восемь случаев смертей от COVID-19. Всего в Ростовской области жертвами вируса стали 559 человек.
В течение последнего месяца специалисты ежедневно регистрируют сотни новых зараженных в донском регионе. Коечный фонд заполнен практически на 100%. В связи с этим ростовский губернатор ранее заявил, что не исключает возможного возвращения к режиму ограничений.