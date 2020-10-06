В Ростовской области за сутки еще 261 человек заразился коронавирусом

На Дону количество заболевших коронавирусом за сутки снова бьет рекорды. Об этом 8 октября сообщило региональное правительство.Число инфицированных дончан выросло до 23818, из которых 261 человек заболел за минувшие сутки. За последние 24 часа специалисты не зафиксировали ни одной смерти от опасной инфекции. Всего за период пандемии жертвами вируса стали 559 жителей Ростовской области.Напомним, в связи с регулярно растущим ежедневным приростом зараженных в Ростове открыли третий ковидный госпиталь. В областной клинической больнице более 60% коечных мест отведены для инфицированных коронавирусом пациентов.