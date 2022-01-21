В Ростовской области за сутки коронавирус побороли 220 человек

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В Ростовской области за минувшие сутки справиться с коронавирусной инфекцией удалось 220 жителям. После получения отрицательного результата ПЦР-тестирования они вернулись к нормальной жизни. Об этом сообщают в правительстве донского региона.Сейчас в стационарах ковидных госпиталей лечение проходят 2 0150 пациентов с подтвержденным COVID-19. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 26 человек, их ввели в искусственную кому. На неинвазивной ИВЛ – 189 человек.За весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 182 966 человек.Отметим, что в донском регионе наблюдается резкое ухудшение эпидобстановки. За сутки регистрируется почти тысяча положительных ПЦР-тестов. Не исключено, что из-за сложной ситуации с коронавирусом власти введут жесткие ограничительные меры.