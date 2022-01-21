В Ростовской области за сутки от последствий COVID-19 скончались шесть человек

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В Ростовской области за минувшие сутки с последствиями коронавирусной инфекции не смогли справиться шесть человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.В регистре умерших - пять женщин возрастом от 51 года до 94 лет. Погибшему мужчине было 67 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, среди которых - ожирение, сахарный диабет, онкология и другие. Коронавирус, попадая в организм, обостряет эти болезни. Это и приводит к смерти.За весь период в Ростовской области от последствий коронавирусной инфекции скончались 9 959 человек. Среди них есть дети.Отметим, что за последние недели ситуация с заболеваемостью резко ухудшилась. За сутки регистрируется почти тысяча положительных ПЦР-тестов. При этом дельту постепенно вытесняет омикрон. Не исключено, что из-за сложной ситуации с коронавирусом власти введут жесткие ограничительные меры.