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На Дону за прошедшие сутки справиться с COVID-19 удалось 259 жителям

На Дону за прошедшие сутки справиться с COVID-19 удалось 259 жителям

В Ростовской области значительно снизилось число выздоровевших от коронавируса. За минувшие сутки это 259 человек. Они получили отрицательные результаты тестирования и смогли вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщает правительство донского региона.

Продолжают бороться с опасной инфекцией в стационарах ковидных госпиталей 1 989 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек. Их ввели в искусственную кому, и необходимые смеси поступают им по трубкам. На неинвазивной ИВЛ – 205 человек. Они могут дышать самостоятельно, но при помощи масок и мундштуков.

За весь период пандемии в Ростовской области количество выздоровевших составило 181 883 человека.
Фото: news.myseldon.com
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