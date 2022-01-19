В Ростовской области за сутки справиться с коронавирусом удалось 293 жителям

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В Ростовской области за минувшие сутки побороть коронавирусную инфекцию смогли лишь 293 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона.С начала пандемии количество выздоровевших составило 182 176 человек.Сейчас в стационарах ковидных госпиталей находятся 1 998 пациентов. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, - 28 человек, на неинвазивной ИВЛ - 196 человек.В медицинской практике встречаются случаи, когда уже переболевший ковидом пациент заболевает снова. В этой ситуации единственным способом борьбы с опасной инфекцией является вакцинация. Помогает также и коллективный иммунитет, однако он менее эффективен.Отметим, что за сутки в Ростовской области COVID-19 подтвердился у 699 человек. Это антирекорд. Общее число инфицированных составило 202 548.