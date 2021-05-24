От коронавируса в Ростовской области выздоровели еще 166 человек

В Ростовской области коронавирусную инфекцию побороли еще 166 человек. С начала пандемии по 25 мая число выздоровевших дончан достигло 83 301.В стационарах лечение получают 1 418 пациентов. Из них 156 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 15 человек врачи оценивают как тяжелое. У них поражено более 75% легких.Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 190 человек. Всего за период пандемии вирус подхватили 93 104 жителя региона. При этом 4 356 скончались от последствий болезни. По информации областного правительства, за минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 12 человек. Это пять женщин в возрасте от 52 до 82 лет и семеро мужчин от 63 до 86 лет.