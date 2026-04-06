ФК «Ростов» поднялся в турнирной таблице РПЛ на одну строчку

В 23-м туре Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Ростов» поднялся с 11-й на 10-юстрочку турнирной таблицы, 5 апреля команда играла в Нижнем Новгороде против «Пари НН».Единственный гол в матче был забит на 29-й минуте. Роналдо, нападающий «Ростова», головой отправил мяч в ворота.Стоит отметить, что после зимней паузы «Ростов» показал не лучшие результаты. По данным статистики, команда выступала хуже других участников РПЛ. В последних семи турах они набрали лишь 4 очка. Всего в сезоне-2025/26 «Ростов» сыграл 23 матча и заработал 23 очка.Для сравнения: в прошлом сезоне за то же количество игр команда набрала 33 очка и заняла седьмое место.На данный момент лидерами чемпионата являются «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив».