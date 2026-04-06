Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону на 1-й Баррикадной в стене дома появилась огромная трещина

В Ростове на 1-й Баррикадной в стене дома появилась огромная трещина. Жалоба на состояние многоэтажки на 1-й Баррикадной появилась на сайте Благоустройства.

По словам горожан, проблема возникла в подъезде №2. На фасаде постройки появилась огромная трещина. Не исключено, что постройка скоро разрушится.

- Характер повреждений может свидетельствовать о деформации несущих конструкций либо неравномерной осадке здания. Указанные дефекты создают потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в доме, а также могут привести к дальнейшему разрушению конструкций,- сказано в жалобе.

Чтобы избежать происшествий жители просят организовать обследование технического состояния дома. Также: установить степень износа и насколько конструкции безопасны.
Фото: Благоустройство
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика