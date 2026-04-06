В Ростове-на-Дону на 1-й Баррикадной в стене дома появилась огромная трещина

В Ростове на 1-й Баррикадной в стене дома появилась огромная трещина. Жалоба на состояние многоэтажки на 1-й Баррикадной появилась на сайте Благоустройства.По словам горожан, проблема возникла в подъезде №2. На фасаде постройки появилась огромная трещина. Не исключено, что постройка скоро разрушится.- Характер повреждений может свидетельствовать о деформации несущих конструкций либо неравномерной осадке здания. Указанные дефекты создают потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в доме, а также могут привести к дальнейшему разрушению конструкций,- сказано в жалобе.Чтобы избежать происшествий жители просят организовать обследование технического состояния дома. Также: установить степень износа и насколько конструкции безопасны.