В Ростовской области за правопорядком в День знаний будут следить 4,5 тысячи полицейских

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В Ростовской области за порядком в День знаний будут следить более 4,5 тысячи сотрудников полиции. Об этом сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев на заседании оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений. На мероприятии в режиме видео-конференц-связи присутствовали представители органов образования, участковых избирательных комиссий, заместители глав администраций муниципальных образований региона.Михаил Корнеев отметил, что в торжества, которые пройдут в начале сентября, в обеспечении общественного правопорядка будут задействованы представители казачества, общественности, народные дружинники и работники частных охранных структур.В преддверии 1 сентября и в сам День знаний на улицах будут дежурить около 4,5 тысячи сотрудников. Их маршруты патрулирования будут проложены рядом с учебными заведениями.Кроме того, в период проведения выборов, с 6 по 8 сентября, около тысячи человек будут обеспечивать общественный порядок и сохранность избирательной документации в помещениях участковых избирательных комиссий.- Правительством и правоохранительными органами Ростовской области реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности и общественного порядка в День знаний и единый день голосования, - добавил заместитель губернатора. - Важным остается получение упреждающей информации о намерениях совершения противоправных акций, в том числе террористического и экстремистского характера для своевременного пресечения этих действий. Как и в прошлом году, создана специализированная группа, сотрудники которой анализируют информацию в социальных сетях в целях выявления лиц, пропагандирующих совершение различных акций деструктивного характера».Уже проведены проверки состояния безопасности всех образовательных учреждений, где будут проходить праздничные мероприятия, а также избирательных участков. Сотрудники Госавтоинспекции региона провели осмотр дорог и пешеходных переходов возле школ.