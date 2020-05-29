Лидерами по числу новых случаев заболевания коронавирусом стали Ростов и Сальский район
В Ростовской области за последние сутки наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Ростове и Сальском районе.
По данным управления Роспотребнадзора на 2 июня, в донской столице диагноз подтвердился у 81 человека, в Сальском районе – у 46.
На третьем месте по количеству новых случаев – Мясниковский район. Там 16 новых пациентов. В Аксайском районе выявлено 13 случаев, в Тарасовском – 10.
В Каменске-Шахтинском и Донецке – по 8 заболевших, в Белокалитвинском районе – 7.
В Зверево, Шахтах, Азовском и Зерноградском районах стало больше на пять инфицированных.
В Гуково, Красносулинском и Константиновском районах – по четыре новых случая.
В Азове, Таганроге, Батайске, Волгодонске, Октябрьском, Семикаракорском районах – по три новых пациента.
В Милютинском и Миллеровском районах диагноз подтвердился у двух человек.
В Багаевском, Советском, Тацинском, Весёловском, Волгодонском, Пролетарском, Орловском, Усть-Донецком, Кашарском районах и Новошахтинске – по одному новому случаю.
Напомним, за последние сутки в Ростовской области диагноз подтвердился у 253 человек. Таким образом, по состоянию на утро 2 июня количество заболевших достигло 5 195. Скончались от нового вируса 40 человек.