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Лидерами по числу новых случаев заболевания коронавирусом стали Ростов и Сальский район

Лидерами по числу новых случаев заболевания коронавирусом стали Ростов и Сальский район
В Ростовской области за последние сутки наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Ростове и Сальском районе.

По данным управления Роспотребнадзора на 2 июня, в донской столице диагноз подтвердился у 81 человека, в Сальском районе – у 46.

На третьем месте по количеству новых случаев – Мясниковский район. Там 16 новых пациентов. В Аксайском районе выявлено 13 случаев, в Тарасовском – 10.

В Каменске-Шахтинском и Донецке – по 8 заболевших, в Белокалитвинском районе – 7.

В Зверево, Шахтах, Азовском и Зерноградском районах стало больше на пять инфицированных.

В Гуково, Красносулинском и Константиновском районах – по четыре новых случая.

В Азове, Таганроге, Батайске, Волгодонске, Октябрьском, Семикаракорском районах – по три новых пациента.

В Милютинском и Миллеровском районах диагноз подтвердился у двух человек.

В Багаевском, Советском, Тацинском, Весёловском, Волгодонском, Пролетарском, Орловском, Усть-Донецком, Кашарском районах и Новошахтинске – по одному новому случаю.

Напомним, за последние сутки в Ростовской области диагноз подтвердился у 253 человек. Таким образом, по состоянию на утро 2 июня количество заболевших достигло 5 195. Скончались от нового вируса 40 человек.

Теги: коронавирус в Ростове

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