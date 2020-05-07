Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 21 донском муниципалитете
В Ростовской области число заразившихся коронавирусом выросло до 1674. За последние сутки диагноз подтверждён ещё 80 пациентам.
Новые случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете. Большинство из них выявлено в Ростове. В донской столице зарегистрировано 25 случаев. На втором месте – Новошахтинск. Там за сутки количество заболевших увеличилось на 13 человек.
По пять новых случаев зарегистрировано в Аксайском и Заветинском районе. Напомним, ранее в Заветинском районе выявили три очага заболевания.
На четыре пациента больше стало в Неклиновском, Чертковском районах и в городе Шахты, на три - в Матвеево-Курганском и Белокалитвинском районах.
Диагноз подтверждён двум жителям Каменского района и двум жителям Таганрога.
По одному новому случаю зарегистрировано в Батайске, Гукове, Новочеркасске, а также в Азовском, Егорлыкском, Зерноградском, Миллеровском, Мясниковском, Усть-Донецком, Шолоховском районах.
Ранее сообщалось, что в результате заражения коронавирусом на Дону скончались ещё три человека. Всего в Ростовской области от новой инфекции умерли 19 человек.
В тяжелом состоянии находятся 16 пациентов. Выздоровели 338 человек.