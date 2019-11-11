В Ростовской области за год проезд подорожал на 11%



В Ростовской области за год выросли цены на проезд в общественном транспорте. Об изменении цен за период с декабря 2018 года по октябрь 2019-го сообщили в Ростовстате.



Согласно опубликованным данным, стоимость проезда выросла на 11 процентов. Средняя цена по Ростовской области составляет почти 22 рубля. Проехать на трамвае и троллейбусе стоит порядка 18 рублей.



В донском регионе в целом наблюдается рост цен на все виды услуг. Так, за год медицинское обслуживание подорожало на 3,7 процента. Абоненты стали платить за связь на 5,5 процента больше. Также увеличилась стоимость жилищно-коммунальных (на 4 процента) и санаторно-оздоровительных услуг (на 17 процентов).