Капуста, сливочное масло и курица подорожали в Ростовской области



В Ростовской области вновь наблюдается подорожание продуктов. Согласно данным Ростовстата, больше всего выросли цены на капусту, сливочное масло и курицу.



Белокочанная стала дороже на 3,9 процентов. Средняя цена по области теперь составляет 23 рубля за килограмм.

На 1,1 процента поднялись у цене курица и сливочное масло. Стоимость охлаждённой и мороженной птицы — около 132 рублей за кило. Такой же вес сливочного масла обойдётся, в среднем, в 480 рублей.



На 0,7 процента подорожали яйца — 51 рубль за десяток. На 0,6 процента больше придётся заплатить за говядину - 329 рублей за килограмм.



При этом на ряд товаров цена снизилась. Так, на пять процентов подешевела морковь — 40 рублей за килограмм. На 5,2 процента меньше стал стоить картофель - 29,87 рублей. На третьем месте оказался лук, подешевевший на 2,6 процентов.