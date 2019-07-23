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Капуста, сливочное масло и курица подорожали в Ростовской области

Капуста, сливочное масло и курица подорожали в Ростовской области
В Ростовской области вновь наблюдается подорожание продуктов. Согласно данным Ростовстата, больше всего выросли цены на капусту, сливочное масло и курицу.

Белокочанная стала дороже на 3,9 процентов. Средняя цена по области теперь составляет 23 рубля за килограмм.
На 1,1 процента поднялись у цене курица и сливочное масло. Стоимость охлаждённой и мороженной птицы — около 132 рублей за кило. Такой же вес сливочного масла обойдётся, в среднем, в 480 рублей.

На 0,7 процента подорожали яйца — 51 рубль за десяток. На 0,6 процента больше придётся заплатить за говядину - 329 рублей за килограмм.

При этом на ряд товаров цена снизилась. Так, на пять процентов подешевела морковь — 40 рублей за килограмм. На 5,2 процента меньше стал стоить картофель - 29,87 рублей. На третьем месте оказался лук, подешевевший на 2,6 процентов.

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