В Ростовской области на продажу выставлены корабли на десятки и сотни миллионов рублей

Фото: Авито

В марте этого года на популярном сайте объявлений появилось сразу несколько предложений о продаже судов в Ростовской области. Цены на водный транспорт варьируются от нескольких миллионов до внушительных 150 миллионов рублей.Лидером по стоимости стал теплоход типа "Волго-Балт" проекта 2-95, 1977 года постройки. Продавец оценивает его в 150 миллионов рублей. Это судно класса "М-СП 3,5 (лед 20)", что означает его возможность ходить как по рекам, так и по морям. Теплоход способен преодолевать трехметровые волны при условии, что толщина льда не превышает 40 сантиметров. Все необходимые документы действительны до мая 2031 года.Почти за 25 миллионов рублей в Ростове можно приобрести танкер-буксировщик. Судно находится в отличном состоянии и готово к эксплуатации. Его основное назначение – транспортировка и хранение различных видов топлива (дизельное топливо, мазут, масла), а также сбор и перевозка нефтесодержащих и сточных вод, и сухого мусора. Грузоподъемность танкера составляет 170 тонн. Важной особенностью является наличие системы подогрева груза, позволяющей перекачивать вязкие нефтепродукты даже при низких температурах. Владелец также готов рассмотреть вариант продажи в рассрочку.За 2,5 миллиона рублей в Усть-Донецком районе Ростовской области продают буксир-толкач проекта 911 РТ-300. Судно предлагается как целиком, так и по частям, что позволит приобрести необходимые узлы и агрегаты в качестве запчастей. Покупатель получит полный пакет документов, включая построчную документацию, формуляры и чертежи, что существенно облегчит ремонт, модернизацию и последующую эксплуатацию.