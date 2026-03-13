На М-4 в Ростовской области за 105 млн рублей продают масштабный логистический и производственный хаб

Логистический и производственный хаб на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области пытаются продать за 105 миллионов рублей. Информация о продаже появилась на популярной онлайн-платформе объявлений в конце февраля.В состав продаваемого комплекса входит завод по переработке сельскохозяйственной продукции, два гектара земли, складские помещения общей площадью 1,1 тысячи квадратных метров, автомобильные весы и разнообразная спецтехника.Особо отмечается выгодное местоположение хаба на главной транспортной артерии, связывающей Москву с южными регионами России, побережьем Черного моря и Кавказом. Автор объявления подчеркивает, что ежедневный поток тысяч грузовых автомобилей по трассе М-4 "Дон" создает "беспрецедентные логистические возможности" и делает объект идеальным для развития бизнеса в сфере грузоперевозок, хранения и дистрибуции различных товаров.Помимо производственных и складских мощностей, на территории объекта находятся офисные и бытовые помещения. Современный офис площадью 60 квадратных метров оборудован кондиционером, а также подключен к системам водоснабжения и канализации. Территория огорожена по всему периметру и обеспечена освещением.Продавец предлагает два варианта сделки: приобрести весь комплекс площадью два гектара за 104,9 миллиона рублей, либо договориться об индивидуальных условиях покупки одного гектара земли.