Две животноводческие фермы выставлены на продажу в Ростовской области за десятки миллионов рублей

На рынке недвижимости Ростовской области появилось два крупных предложения о продаже животноводческих ферм. Оба хозяйства выставлены на продажу в марте месяце через популярные онлайн-платформы и оцениваются в десятки миллионов рублей.Первая ферма, находящаяся в поселке Зимовники Зимовниковского района, предлагается по цене 15 миллионов рублей. В стоимость входят жилой дом, гараж и необходимые сельхозпостройки, такие как сараи и загоны. Участок фермы занимает 1,5 гектара, еще 1,5 гектара предназначены для хранения кормов.В дополнение к этому, около 20 гектаров прилегающей территории используются для выпаса скота. Покупатель также имеет возможность приобрести дополнительный земельный участок площадью 15 гектаров, засеянный под сено, за отдельную плату. Отмечается, что торг уместен.Вторая ферма расположена в Пролетарском районе и оценивается продавцом в 18 миллионов рублей. По утверждению владельца, хозяйство полностью оборудовано для содержания крупного рогатого скота, включая кормушки, корыта, сарай и склад. Обеспечено бесперебойное водоснабжение благодаря собственной скважине.Кроме того, в собственность входят 150 гектаров земли для выпаса, из которых половина засеяна люцерной, а остальная часть покрыта разнотравьем. Дополнительная информация предоставляется продавцом по телефону. В данном случае также возможен торг.