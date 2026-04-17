В Ростовской области за 1,3 миллиарда рублей продают крупный молочный завод

Крупный молочный завод в Волгодонске выставлен на продажу за 1,3 миллиарда рублей. Речь идет о масштабном одноэтажном производственном комплексе общей площадью 12 830 квадратных метров.Объект продажи включает в себя не только само здание, но и полное комплектование современным оборудованием, необходимым для бесперебойного функционирования молочного производства.По словам представителей продавца, завод находится в полной эксплуатационной готовности и обладает мощностями для выпуска широкого ассортимента молочной продукции – до 70 наименований, в том числе молоко, разнообразные кисломолочные изделия и сливочное масло.Молочный комплекс расположен на обширном земельном участке площадью 2,4 гектара. Существенным плюсом для потенциального инвестора является наличие у предприятия действующих контрактов на поставку продукции в ряд крупных федеральных торговых сетей. Это гарантирует стабильные каналы сбыта и немедленный старт операционной деятельности для нового владельца.