Гигантский консервный завод на Дону продают почти за два триллиона рублей

В марте этого года на одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже крупного имущественно-производственного комплекса, расположенного в Матвеево-Курганском сельском поселении. Завод, специализирующийся на полном цикле переработки овощных и фруктовых культур, оценивается почти в 2 триллиона рублей.

Предлагаемый к продаже объект представляет собой комплекс зданий и сооружений общей площадью 12,7 тысячи квадратных метров, расположенный на земельном участке 3,65 гектара. Площадка имеет удобный асфальтированный подъезд и твердое покрытие, а также потенциал для дальнейшего расширения. Предприятие, построенное в период с 1965 по 1982 годы, включает в себя заводские цеха, склады, котельную, сараи, навесы, проходную, весовую и разгрузочную эстакаду.

Завод оснащен всеми необходимыми коммуникациями: мощностью электроэнергии 500 кВт, водоснабжением из собственной скважины глубиной 120 метров, септической установкой и собственным газораспределительным пунктом.

Инфраструктура предприятия включает в себя современное оборудование для производства консервированной продукции, включая сокохранилище, дробильно-прессовальное и овощно-фруктовое отделения, отделение разлива, склады готовой продукции, административно-бытовой корпус, механическую мастерскую, коптильный цех и склады с охлаждаемыми камерами. Отмечается наличие линий для сушки овощей и фруктов, розлива в тетрапак и ПЭТ-упаковку, а также емкостей для брожения.

Важным преимуществом является возможность перепрофилирования производственных линий под розлив молочной продукции или алкогольных напитков. Пакет документов включает отчеты об оценке стоимости недвижимости и оборудования.

Общая стоимость объекта, выставленного на продажу, – 1 847 764 000 000 рублей.
Фото: ЦИАН
