Крупный Агрокомплекс под Ростовом выставлен на продажу за 1,2 миллиарда рублей

В Ростовской области на продажу выставили масштабный сельскохозяйственный производственный комплекс. Стартовая цена объекта составляет 1,2 миллиарда рублей. Объявление о сделке было размещено на одном из ведущих онлайн-сервисов.

Реализуемое предприятие успешно функционирует и специализируется на растениеводстве. Ключевым активом является обширный земельный банк, занимающий площадь порядка 5,16 тысяч гектаров. В состав комплекса также входит солидный автотракторный парк, насчитывающий 40 единиц техники. Ориентировочная стоимость этой техники, без учета амортизации, оценивается примерно в 100 миллионов рублей.

Помимо транспорта, предприятие располагает 110 единицами сельскохозяйственных агрегатов и оборудования, рыночная стоимость которых (также без учета износа) составляет около 45 миллионов рублей. Производственная инфраструктура представлена 17 тысячами квадратных метров зданий и сооружений.

Отдельно стоит отметить, что в стоимость продажи не включены будущий урожай и имеющиеся товарные остатки, что является значительным преимуществом для потенциального инвестора.

Ежегодный валовый объем реализованной продукции предприятия составляет от 10 до 12 тысяч тонн, а годовая выручка превышает 200 миллионов рублей. Наличие соседних земельных участков открывает возможность для дальнейшего расширения производственных площадей.

Собственник готов предоставить заинтересованным покупателям исчерпывающую дополнительную информацию по телефону.
Фото: Циан
