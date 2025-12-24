Бывший консервный завод в Ростовской области выставлен на продажу за 48 млн рублей

Фото: Авито

На одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже бывшего Донского консервного завода, расположенного в городе Семикаракорск. Информация о продаже была размещена в конце ноября.Речь идет о производственном комплексе, включающем в себя земельный участок площадью 15 450 кв. метров и производственные помещения общей площадью 3698 квадратов. Сердцем завода является консервный цех площадью 1563.3 кв. метра, предназначенный для производства овощных консервов, соков и сокосодержащих напитков.Помимо производственных площадей, комплекс имеет развитую инфраструктуру, в том числе котельную площадью 482 квадрата, хлораторную и административно-бытовой комплекс площадью 239.9 кв. метра. Также имеются просторные склады для хранения готовой продукции и дополнительные небольшие складские помещения.Завод оснащен современным оборудованием, включая автоклавы, закаточные машины, овощерезки, тельферы и ленточные транспортеры. Предприятие подключено к центральному водоснабжению с возможностью забора воды из реки и использованием фильтров грубой очистки. Собственная котельная на газообразном топливе и собственное энергоснабжение обеспечивают автономную работу.Цена продажи, указанная в объявлении, составляет 48 миллионов рублей с учетом НДС. Продавец подчеркивает, что возможны различные варианты приобретения, включая ипотеку, кредит или рассрочку, а также допускает торг.