В Ростовской области выросло количество людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса



Увеличилось количество людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса в Ростовской области. По данным на 18 марта, медики следят за состоянием здоровья 251 человека. Об этом сообщили на расширенном заседании правительства донского региона.



В общей сложности обследования прошли 510 человек. Из-под наблюдения сняли 504 пациентов. Неделю назад под наблюдением были 198 дончан. Все люди, пребывающие на карантине, прибыли из других стран. Сейчас медики проводят анализы, чтобы исключить случаи заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, что в Ростовской области не зарегистрировали ни одного случая заболевания.



Чтобы не допустить распространение коронавируса в донском регионе, губернатор запретил проводить массовые мероприятия численностью более 500 человек.