В Ростове-на-Дону из-за коронавируса под наблюдением находятся 122 человека



Из-за коронавируса в Ростове-на-Дону под наблюдением находятся 122 человека. Об этом 16 марта рассказали в администрации города.



Сообщается, что все, кто находится в карантине, прибыли в южную столицу из других стран. Сейчас медики следят за состоянием их здоровья. Если появятся первые симптомы коронавируса, врачи отправят анализы пациентов на исследование. Пока в Ростове не зарегистрировали случаи заражения.



Если наблюдения и анализы не подтвердят наличие вируса, ростовчан выпишут.



В сообщении говорится, что в донской столице нельзя самостоятельно сдать анализы на коронавирус. Исследования проводят только после назначения врачей.