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В Ростове-на-Дону из-за коронавируса под наблюдением находятся 122 человека

В Ростове-на-Дону из-за коронавируса под наблюдением находятся 122 человека
Из-за коронавируса в Ростове-на-Дону под наблюдением находятся 122 человека. Об этом 16 марта рассказали в администрации города.

Сообщается, что все, кто находится в карантине, прибыли в южную столицу из других стран. Сейчас медики следят за состоянием их здоровья. Если появятся первые симптомы коронавируса, врачи отправят анализы пациентов на исследование. Пока в Ростове не зарегистрировали случаи заражения.

Если наблюдения и анализы не подтвердят наличие вируса, ростовчан выпишут.

В сообщении говорится, что в донской столице нельзя самостоятельно сдать анализы на коронавирус. Исследования проводят только после назначения врачей.

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