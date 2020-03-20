Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки в Ростове увеличилось число людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса

За сутки в Ростове увеличилось число людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса
Стало известно, сколько жителей Ростова-на-Дону находятся под наблюдением из-за пандемии коронавируса. Данные сообщили в городской администрации.

По состоянию на 23 марта в донской столице медики наблюдают за состоянием здоровья 811 человек. Все они прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Из них семеро помещены в инфекционный модуль Центральной городской больницы, ещё 15 находятся в обсерваторе.

За сутки количество людей увеличилось на 50. Напомним, всего по Ростовской области под наблюдением находятся 1 033 человека.

Теги: пандемия коронавируса коронавирус

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.