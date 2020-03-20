За сутки в Ростове увеличилось число людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса



Стало известно, сколько жителей Ростова-на-Дону находятся под наблюдением из-за пандемии коронавируса. Данные сообщили в городской администрации.



По состоянию на 23 марта в донской столице медики наблюдают за состоянием здоровья 811 человек. Все они прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Из них семеро помещены в инфекционный модуль Центральной городской больницы, ещё 15 находятся в обсерваторе.



За сутки количество людей увеличилось на 50. Напомним, всего по Ростовской области под наблюдением находятся 1 033 человека.