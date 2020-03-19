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В Ростове возросло число людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса

В Ростове возросло число людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса
В Ростове-на-Дону возросло число людей, которые находятся под наблюдением из-за коронавируса. Данные об эпидемиологической ситуации публикует администрация города.

Если 20 марта под наблюдением находились 373 человека, то 21 марта их количество увеличилось до 412. Все эти люди приехали в Ростов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Семь человек в целях профилактики находятся в инфекционном модуле, 15 – в обсерваторе.

В настоящее время в Ростове не выявили ни одного случая заболевания. Анализы всех пациентов отрицательные.

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