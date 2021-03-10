В Ростовской области выявили еще 243 новых случая заражения коронавирусом

В Ростовской области продолжает увеличиваться общее число зараженных коронавирусом. Новые данные о зарегистрированных заболевших публикует региональное правительство.По состоянию на 12 марта за сутки коронавирусом заболели 243 человека. За все время пандемии были выявлены 76 240 зараженных. Из этого числа более 80% уже победили болезнь, немногим более трех тысяч дончан скончались от последствий вируса. Жертвами за последние сутки стали 22 человека.Из числа новых заболевших большинство - люди от 46 до 65 лет - 33,7%, от 18 до 45 лет - 30,5%, от 66 до 79 лет - 22,2%. Пенсионеры от 80 лет составляют 5,4%. За сутки заметно выросло количество зараженных детей - 8,2%.Наблюдая спад ежедневного числа заболевших, власти постепенно убирают коронавирусные ограничения. По мнению губернатора региона, эпидситуация в Ростовской области стабильная.