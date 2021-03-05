В Ростовской области зафиксировали 258 новых заболевших коронавирусом

В Ростовской области продолжает идти на спад ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства за минувшие сутки.По данным на 10 марта, за день положительные тесты получили 258 дончан. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 75 748 жителей области. Из этого числа 3 242 человека не смогли справиться с болезнью.Из числа новых зараженных, как всегда, лидируют пациенты от 46 до 65 лет - 40%, заболевшие от 18 до 45 лет - 26,7%, зараженные пенсионеры от 66 до 79 лет составляют 22,5%. Пожилые люди от 80 лет составляют 5,4% от общего числа новых заболевших, несовершеннолетние - 5,4%.Несмотря на рост заболевших и умерших от опасного вируса, власти региона называют эпидемическую обстановку в регионе стабильной.