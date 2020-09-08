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В Ростове-на-Дону число заболевших короновирусом за сутки выросло на 83

В Ростове-на-Дону число заболевших короновирусом за сутки выросло на 83
В Ростове-на-Дону зафиксировали 83 новых случая заражения коронавирусом. Свежие данные публикует региональное правительство.

По состоянию на 10 сентября в донском регионе за последние сутки выявили 155 заболевших коронавирусом. Из этого числа 83 - ростовчане. Заражение произошло контактным способом или при завозе инфекции из другого региона России. Общее число инфицированных в области достигло 18 391 человека.

Большинство заболевших уже победили болезнь, однако есть и те, кто продолжает сражаться с инфекцией. Больные находятся либо дома на самоизоляции, либо в стационарах.

Всего в стране количество заболевших насчитывает 1 046 370 россиян. Жертвами опасного вируса стали 18 263 жителя страны.

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