В Ростове-на-Дону число заболевших короновирусом за сутки выросло на 83

В Ростове-на-Дону зафиксировали 83 новых случая заражения коронавирусом. Свежие данные публикует региональное правительство.По состоянию на 10 сентября в донском регионе за последние сутки выявили 155 заболевших коронавирусом. Из этого числа 83 - ростовчане. Заражение произошло контактным способом или при завозе инфекции из другого региона России. Общее число инфицированных в области достигло 18 391 человека.Большинство заболевших уже победили болезнь, однако есть и те, кто продолжает сражаться с инфекцией. Больные находятся либо дома на самоизоляции, либо в стационарах.Всего в стране количество заболевших насчитывает 1 046 370 россиян. Жертвами опасного вируса стали 18 263 жителя страны.