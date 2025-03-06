В Ростовской области ввели запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах по ночам

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В Ростовской области вступил закон о запрете продажи алкоголя ночью в многоквартирных дом. Об этом сообщили в Правительстве региона 6 марта.С 1 марта начал действовать новый областной закон. Он направлен на обеспечение общественного порядка по ночам во дворах дома. Местным "наливайкам" для продажи алкоголя в ночное время необходимо будет получить специальную лицензию.Ранее некоторые торговые точки использовали лазейку в законодательстве. Они продавали алкоголь под видом мест общественного питания. Теперь такие действия будут пресекаться, а нарушители могут быть оштрафованы.Для должностных лиц размер штрафа составит от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.Борьба с так называемыми «наливайками» в регионе ведется уже несколько лет. В 2021 году вступил в силу запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах и занимающих площадь менее 50 квадратных метров. Эксперты прогнозировали, что это приведет к закрытию около 7% подобных точек.