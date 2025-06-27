В Ростовской области в ночь на 27 июня отразили массовую атаку БПЛА

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В ночь на 27 июня в Ростовской области отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно от временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря.По словам главы региона, системы противовоздушной обороны сработали в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в городе Шахты.Юрий Слюсарь отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, и на земле не было зафиксировано никаких повреждений.