Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ночь на 27 июня отразили массовую атаку БПЛА

В Ростовской области в ночь на 27 июня отразили массовую атаку БПЛА
В ночь на 27 июня в Ростовской области отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно от временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря.

По словам главы региона, системы противовоздушной обороны сработали в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в городе Шахты.

Юрий Слюсарь отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, и на земле не было зафиксировано никаких повреждений.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.