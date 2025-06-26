Андрей Лангович: Поражение "Ростова" в Кубке России было самым обидным в карьере

Фото: ФК Ростов

Защитник «Ростова» Андрей Лангович назвал поражение в Кубке России самым значимым провалом в своей карьере. В главном футбольном турнире страны «Ростов» уступил ЦСКА в серии пенальти.По словам Ланговича, через четыре дня после поражения он смог справиться с эмоциями, проведя время с женой. После этого он отправился с семьёй на отдых на Мальдивы.«Честно говоря, я даже не пересматривал игру. Только когда вернулся в Ростов, сам посмотрел матч, чтобы проанализировать свои действия и действия команды. Но когда смотрел, было тяжело», — поделился Лангович с «РБ Спорт».Отметим, что ради участия в суперфинале Кубка молодому игроку пришлось перенести свадьбу.Как мы уже сообщали, ключевая игра состоялась в Москве 1 июня. Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Но «Ростов» уступил в серии послематчевых пенальти. Итоговый счёт — 3:4 в пользу ЦСКА.