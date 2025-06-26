В Волгодонске стартовала трехгодовая программа по развитию социальной сферы и городской инфраструктуры

- Ростовская атомная станция и другие предприятия «Росатома», которые расположены в Волгодонске, заинтересованы в том, чтобы наши работники и их семьи жили в прогрессивном и уютном городе, а Волгодонск имел большие перспективы и был притягателен для молодёжи. Договор между госкорпорацией и регионом обеспечивает сильный стимул для создания таких условий. Намеченные события и стратегии играют важную роль для каждого жителя Волгодонска, в независимости от того, работает он в структуре «Росатома» или нет. Для нас важно не только надежно обеспечивать жителей электроэнергией, но и приносить пользу через реализацию таких социально значимых проектов, - сказал Андрей Сальников.



Фото: Ростовская АЭС

Совместная работа «Росатома» и регионов дает больше возможностей для повышения благосостояния в атомных городах.Протокол о реализации соглашения в рамках сотрудничества госкорпорации «Росатом» с Ростовской областью до конца 2027-го, который предусматривает масштабные инвестиции в город расположения Ростовской АЭС, был подписан главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и врио губернатора региона Юрием Слюсарем на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года.Утвержденный обеими сторонами план обеспеченных финансированием мероприятий охватывает десятки проектов, которые направлены на улучшение территории и повышение качества жизни в городе, а также ремонт социальных объектов и оптимизацию медицинского обслуживания.Например, в Волгодонске проведут капитальный ремонт трех школ (школа № 9 имени И. Ф. Учаева, «Естественно-математический лицей № 16» и лицей «Политек»), после ремонта в систему дошкольного образования вернётся здание детского сада «Лесовичок», будут отремонтированы кафедральный собор Рождества Христова и памятники героям Великой Отечественной войны, пройдут выборочные ремонты в спортивной школе № 2, центре соцобслуживания № 1 и Дворце культуры им. Курчатова.Помимо этого, запланировано финансирование содержания и ремонта автомобильных дорог, создания урологической рентгеноперационной в больнице скорой медицинской помощи, сооружения многофункциональной площадки в спортивной школе № 5, благоустройство бульвара вдоль сквера «Дружба» и сквера «Машиностроителей».В 2026 году предполагается завершить разработку мастер-плана Волгодонска. Как раз таки он сформирует концепцию будущего развития города атомщиков.Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников подчеркнул, что его предприятию важно не только надежно обеспечивать жителей электроэнергией, но и приносить пользу через реализацию таких социально значимых проектов.Организация современных общественных пространств и доступной социальной инфраструктуры способствует созданию комфортной, безопасной и эстетически приятной городской обстановки, благотворно влияет на развитие туризма и демографический рост. Инвестиции в парки, набережные, улицы и общественные пространства обеспечивают городам свежий взгляд и стимулируют участие жителей и бизнеса.