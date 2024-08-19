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В Ростовской области в День знаний запретят продажу алкоголя. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому было решено перенести торжественные мероприятия, посвящённые началу учебного года и Дню знаний, на следующий день.Согласно областному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области» 2 сентября будет запрещена продажа алкоголя.Однако ограничения не распространяются на объекты общественного питания.Нарушителей ждут конфискация их продукции и административный штраф. В частности, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.