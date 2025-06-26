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С молотка за 44,5 млн пытаются продать восемь квартир строительной компании из Ростова

С молотка за 44,5 млн пытаются продать восемь квартир строительной компании из Ростова

В Ростове-на-Дону выставлены на продажу восемь квартир, являвшихся собственностью обанкротившейся строительной организации. Общая стоимость реализуемой недвижимости оценивается в 44,5 миллиона рублей. Информация о грядущих торгах опубликована на специализированном сайте, где собраны сведения о процедурах банкротства.

Квартиры, выставленные на аукцион, расположены по адресу: ул. Добровольского, 15/5. Площадь предлагаемых объектов варьируется в диапазоне от 51 до 95 кв. м. Стартовая цена каждой квартиры находится в пределах от 4,3 до 7,7 млн рублей. Совокупная стоимость всех лотов, представленных на аукционе, составляет 44,5 миллиона рублей.

Прием заявок от заинтересованных лиц, желающих принять участие в аукционе, продлится до 15 сентября. Итоги торгов подведут в день окончания приема заявок.

Компания ЗАО «ДКПД», зарегистрированная в Ростове-на-Дону в декабре 2002 года, осуществляла деятельность в сфере строительства жилых и коммерческих объектов. В ноябре 2024 года организация была признана банкротом из-за невозможности выплатить долги своим кредиторам.
Фото: Яндекс.Карты
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