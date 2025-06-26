Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове два аварийных дерева повисли на электропроводах

В Ростове два аварийных дерева повисли на электропроводах
В Ростове два дерева висят на электропроводах. Об этом сообщили местные жители 26 июня.

Горожане заметили растения на улице Донской, возле дома № 19. Их ветки почти касаются земли, и машины задевают их при проезде.

Жительница Мария рассказала, что ветки царапают легковые машины, а грузовики бьются о них с грохотом. Деревья старые и могут упасть на дорогу. Это опасно для людей, машин и проводов.

Кроме того, рядом с деревьями нашли старый разбитый люк, в который можно легко провалиться ночью.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.