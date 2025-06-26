В Ростове два аварийных дерева повисли на электропроводах

Фото: Ростов.ру

В Ростове два дерева висят на электропроводах. Об этом сообщили местные жители 26 июня.Горожане заметили растения на улице Донской, возле дома № 19. Их ветки почти касаются земли, и машины задевают их при проезде.Жительница Мария рассказала, что ветки царапают легковые машины, а грузовики бьются о них с грохотом. Деревья старые и могут упасть на дорогу. Это опасно для людей, машин и проводов.Кроме того, рядом с деревьями нашли старый разбитый люк, в который можно легко провалиться ночью.